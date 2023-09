FC Barcelone : une tête d'affiche du Mercato dévoile de folles ambitions

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le dire haut et fort. C'est ce qu'a fait Joao Cancelo, arrivé au FC Barcelone en provenance de Manchester City, et qui a une intention assez claire dans les prochains mois : tout casser avec le club catalan. Interrogé par le quotidien Sport, au cours des dernières heures, le Portugais a affiché de solides ambitions.

"Un club de rêve"

Jugez plutôt : "Je vais tout faire pour exploser au Barça. Je vais essayer de montrer mon football, ma qualité, mais toujours avec l’aide de l’équipe, parce que j’en ai besoin et je pense que nous avons beaucoup de qualité dans le groupe. J’espère que ce sera une grande saison. Que ce soit à Montjuïc ou ailleurs, je veux toujours jouer sous le maillot du Barça et montrer aux supporters et à ceux qui ont cru en moi combien il a été difficile de venir au Barça. Je veux réaliser de grandes choses avec ce club parce que c’est là que j’ai toujours rêvé d’être. C’est un club de rêve, tous mes amis le savent : toutes mes idoles ont joué au Barça.»

