FC Barcelone – Mercato : une ultime menace plane toujours sur la prolongation de Messi

Si l'avenir de Lionel Messi (34 ans) n'est pas encore réglé au FC Barcelone et ne le sera pas avant la fin du contrat de l'Argentin au 30 juin, le club catalan reste néanmoins serein sur la signature de la Pulga après la Copa America qui se joue du 13 juin au 11 juillet au Brésil.

Du côté de l'Etat-major catalan, on s'appuie sur les dernières discussions positives entre Joan Laporta et le clan Messi autour d'un nouveau contrat à 250 M€ lissé sur dix ans (2 ans en tant que joueur au Barça, 3 ans à l'Inter Milan et le reste en tant qu'Ambassadeur du club) pour faire preuve d'optimiste.

Le silence du clan Messi et le PSG

Néanmoins, selon Mundo Deportivo, deux nœuds d'incertitude subsistent encore. En effet, même si les signaux positifs émanent de diverses sources (et pas seulement au sein même de l'institution FC Barcelone), dans l'entourage de Messi personne « ne confirme ni n'infirme » les rumeurs de sa prolongation.

L'autre crainte est symbolisée par le PSG. Les récentes déclarations de Nasser Al-Khelaïfi inquiètent même si Paris n'est pas officiellement passé à l'action. Sans doute les effets du dossier Wijnaldum même si Lionel Messi sera sans doute plus loyal avec son club de toujours que ne pouvait l'être le Batave...