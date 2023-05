FC Barcelone - Mercato : vent d'espoir venu d'Allemagne, un autre dossier bien ficelé ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Hier, et comme vous le savez sans doute, le Bayern Munich a remporté son onzième titre de champion d'Allemagne consécutif en profitant du match nul à domicile du Borussia Dortmund contre Mayence (2-2). En dépit de ce couronnement, et vous le savez peut-être également, le président Oliver Kahn et le directeur sportif, Hasan Salihamidzic, ont été démis de leurs postes dans la foulée. Ce qui, selon AS, aurait déjà des répercussions sur le prochain mercato estival.

Pour Carrasco, ça avance

En effet, le dossier Joshua Kimmich pourrait ainsi évoluer dans le bon sens pour le Barça, car les deux virés du Bayern voulaient absolument conserver leur joueur. Ce qui ne serait peut-être plus le cas, désormais, et pousserait la direction catalane à avancer sur le sujet. En attendant, et toujours selon des informations venues d'Espagne, le Barça, et notamment Xavi, serait définitivement convaincu par Yannick Ferreira Carrasco, attaquant de l'Atletico Madrid. Selon le journaliste Ferran Correas, le club catalan risque donc de vite passer à l'offensive.