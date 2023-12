FC Barcelone – Mercato : Vitor Roque arrive, Deco confirme

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis ce samedi et l’annonce par l’Athletico Paranaense du départ de la pépite Vitor Roque à l’issue de la saison brésilienne, il n’y avait déjà plus guère de doutes. Pour autant, et jusqu’à présent, jamais le FC Barcelone n’avait confirmé la venue de l’attaquant brésilien. C’est désormais chose faite !

"Vitor Roque sera au Barça en janvier"

En marge du choc de ce dimanche soir à Montjuïc entre le Barça et l’Atlético Madrid, Deco (directeur sportif) a réglé le cas Vitor Roque : « Vitor Roque sera au Barça en janvier. C’est la demande de l’entraîneur et aussi ce que la direction sportive a convenu ».

La blessure de Gavi permet au Barça de désinscrire l’un de ses joueurs pour faire venir le Brésilien sans avoir à dégager de la masse salariale par rapport au fair-play financier de la Liga.

« Vitor Roque sera au Barça en JANVIER, c'est la demande de l'entraîneur, et aussi ce que la direction sportive a convenu »

