FC Barcelone - Mercato : Xavi a 3 intouchables... mais pas de Dembélé !

Dans le viseur de Javier Tebas et plongé dans le scandale de l’affaire Negreira, le FC Barcelone a nombre de problèmes à gérer. Pour autant, Xavi veut conserver une colonne vertébrale forte pour son équipe, et même la renforcer, avec pourquoi pas le retour d’un Lionel Messi. Du côté des départs, le Barça sera à l’écoute de chacune des offres proposées, mais pas pour tout le monde.

Gavi peut-être pas conservé

En effet, selon le média espagnol SPORT, Xavi compte particulièrement sur trois joueurs, et a transmis cette volonté à ses dirigeants. En défense, Araujo est la pièce maitresse du technicien espagnol, et ne devrait pas bouger du club catalan, tout comme Frenkie de Jong et Pedri, que Xavi et ses dirigeants jugent intransférables. En revanche, Gavi ,qui est actuellement dans une situation contractuelle complexe pourrait peut-être poser bagage ailleurs. Tout comme Ousmane Dembélé.