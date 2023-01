FC Barcelone - Mercato : Xavi a bouclé une liste impressionnante de renforts

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le Barça rêve de se renforcer cet hiver ! En difficulté financière, les Catalans sont limités notamment à cause de la masse salariale. Les Blaugranas étudient donc de nombreux joueurs qui sont bientôt en fin de contrat pour éviter de grosse dépenses. Ce lundi, Sport a révélé une liste de 29 noms qui sont surveillés par le FC Barcelone.

Dans cette short-list on retrouve de nombreux français à l’image de N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Marcus Thuram, Thomas Lemar, Evan Ndicka, Houssem Aouar ou encore Jonathan Bamba. Les Barcelonais ont également en plus de gros noms comme Roberto Firmino, Léo Messi ou encore Ilkay Gündogan…

Benzema dans la liste

Plus étonnant, on retrouve dans cette liste trois joueurs du Real Madrid bientôt en fin de contrat à l’image du Ballon d’Or français, Karim Benzema, Marco Asensio et Toni Kroos. Des pistes surprenantes qui ne devraient pas aboutir… affaire à suivre