FC Barcelone - Mercato : Xavi a froissé l'un de ses tauliers, divorce en vue ?

Dans la vie, il y a les paroles et il y a les actes. Et visiblement, Frenkie De Jong ne prend en compte que les seconds. C'est ce qui l'inciterait, selon Marca, à réfléchir à un avenir loin de Barcelone. C'est que le milieu de terrain néerlandais vivrait relativement mal d'être systématiquement remplacé par Xavi (20 fois sur 27) alors que ce dernier jure qu'il compte énormément sur lui, qu'il espère qu'il s'inscrira dans la continuité au FCB, qu'il marquera son époque, etc.

Il ne lui a pas échappé non plus que le Bayern Munich continue de s'intéresser à lui et que la révolution Xavi connaît des loupés actuellement. Du coup, entre une équipe qui vient de remporter sa dixième Bundesliga d'affilée, qui demeure une postulante à la victoire finale en Champions League et une autre en reconstruction où il termine rarement les matches, son choix serait vite fait. Par ses choix, Xavi pourrait donc avoir laissé celui qu'il considérait comme un futur cadre...

🧨💥 Divorcio a la vista: De Jong baraja su salida del Barça https://t.co/GApdu0FX7U Informa @Luis_F_Rojo — MARCA (@marca) April 26, 2022

Pour résumer Le milieu de terrain néerlandais du FC Barcelone Frenkie De Jong supporterait mal d'être systématiquement remplacé par Xavi, alors que ce dernier assure qu'il est important pour le collectif. Il réfléchirait même à l'idée d'aller voir ailleurs cet été !

Raphaël Nouet

Rédacteur