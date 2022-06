FC Barcelone - Mercato : Xavi a pris une décision radicale avec Dembélé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La saison du FC Barcelone est terminée et la fin du mois de juin se rapproche. À cette date, plusieurs joueurs du club catalan ne seront plus sous contrat et pourront quitter le club librement.

L’attaquant français Ousmane Dembélé fait partie des joueurs concernés par une fin de contrat. Depuis plusieurs mois, les dirigeants essayent de le faire prolonger, mais cela n’a pas encore marché. Xavi a récemment pris une décision radicale pour l’ancien Rennais.

Selon “Sport“, le coach du FC Barcelone, Xavi aurait jeté l’éponge dans le dossier du français et aurait déjà commencé à planifier la saison prochaine sans lui. Dembélé devrait donc quitter le FC Barcelone à l’issue de son contrat, à la fin du mois de juin, après cinq ans passés au club. L'Angleterre reste une terra d'accueil possible, plus que le PSG.

❗️Il y a 3 semaines il y a eu une rencontre entre Xavi et Dembélé. Le joueur a dit au coach que son agent n'acceptait pas la proposition du Barça. Xavi lui a dit qu'il n'y aurait plus d'offres et qu'il planifierait la saison sans lui.



(@fansjavimiguel) pic.twitter.com/HUp8SfT4sn — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) June 6, 2022

