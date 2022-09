FC Barcelone - Mercato : Xavi a refusé un ancien candidat au Ballon d’Or

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Même s'il a longtemps rêvé de pouvoir faire venir Erling Haaland, finalement parti à Manchester City, le FC Barcelone a réalisé une campagne remarquable au niveau du recrutement. Robert Lewandowski, Jules Koundé, Andreas Christensen, Franck Kessié, Hector Bellerin, sans parler de la prolongation de contrat inespérée d'Ousmane Dembélé : l'effectif catalan s'est considérablement renforcé et le début de saison très réussi confirme l'impression d'un recrutement cinq étoiles. Mais Marca nous apprend que le FCB aurait pu se doter d'un autre ancien candidat au Ballon d'Or en plus de Lewandowski !

Libre en juin 2023 pour remplacer Busquets ?

En effet, des négociations ont eu lieu entre les agents de Jorginho et les dirigeants barcelonais. A 30 ans, l'Italo-Brésilien voulait changer d'air après une dernière saison décevante à Chelsea. Lui qui avait tout gagné à l'été 2021, entre la Champions League avec les Blues et l'Euro avec la Squadra Azzurra, ce qui en faisait un candidat naturel à la victoire finale au BO, a perdu de sa superbe. Il souhaitait relever un nouveau challenge. Mais Xavi, qui possède déjà deux excellentes sentinelles avec Sergio Busquets et Frenkie De Jong, a mis son veto.

Cependant, ce n'est peut-être que partie remise : en effet, Jorginho arrive dans sa dernière année de contrat à Chelsea et il n'aurait aucunement l'intention de prolonger. Il pourrait donc arriver gratuitement à Barcelone l'été prochain et Xavi pourrait d'autant plus revoir sa position à son sujet que Busquets devrait s'en aller à l'Inter Miami...

Jorginho a été proposé au Barça (MARCA)

Raphaël Nouet

Rédacteur