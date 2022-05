FC Barcelone - Mercato : Xavi a sécurisé un allié de Messi pour la saison prochaine

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Formé à la Masia, Sergio Busquets va clôturer sa 14e saison avec l'équipe première du FC Barcelone. Sous contrat encore jusqu'en juin 2023, le milieu de terrain espagnol sera un joueur du Barça la saison prochaine.

Sergio Busquets va rester au Barça cet été

C'est ce qu'a confirmé le journaliste italien, Fabrizio Romano, dans son podcast Here we go, qui explique que Sergio Busquets, qui fêtera ses 34 ans le 16 juillet prochain, a parlé avec l'entraîneur blaugrana, Xavi, au sujet de son avenir. Pour rappel, certaines rumeurs envoyaient le capitaine du Barça vers la MLS.

🎧 𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨 𝐩𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭 🎧



📢 Marcos Alonso update@socios ⤵️https://t.co/PwJTFBIkUT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2022

Pour résumer Sergio Busquets sera un joueur du Barça la saison prochaine. C'est ce qu'a confirmé le journaliste italien, Fabrizio Romano, dans son podcast Here we go, qui explique que le milieu de terrain espagnol a parlé avec Xavi à ce sujet.

Fabien Chorlet

Rédacteur