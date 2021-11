FC Barcelone - Mercato : Xavi a une liste noire, l’OM se frotte les mains

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Acclamé par près de 10 000 socios massés hier dans les gradins du Camp Nou, Xavi n’a pas mis longtemps à extérioriser ses émotions à l'heure de revenir au FC Barcelone. Et d'annoncer ses objectifs. « On pense déjà au match contre l’Espanyol, a-t-il déclaré. On a deux semaines pour préparer ce match et tout faire pour le gagner. Il va falloir travailler dur pour obtenir des résultats. C’est un projet à moyen-long terme. »

Interrogé aussi à propos de Clément Lenglet et Samuel Umtiti - qui n'a pas encore disputé la moindre minute cette saison -, le nouvel entraîneur du Barça s'est montré prudent : « Je ne les ai pas encore vus, mais tout le monde part de zéro, a assuré l'ancien milieu de terrain. Je compte sur tous les joueurs, ensuite cela dépendra des entraînements et de leurs performances. »

Interrogé hier soir dans l'émission El Chiringuito, José Alvarez affirme que ces déclarations d'intention ne sont qu’un leurre puisque Xavi a déjà ciblé six joueurs au départ (sans compter deux membres du staff médical) dont les deux défenseurs tricolores : Lenglet, Umtiti, Neto, Coutinho, Braithwaite et De Jong. L’OM, qui ciblait Umtiti et Coutinho au mercato estival, peut d’ores et déjà se frotter les mains à l’idée de les relancer cet hiver.

