FC Barcelone - Mercato : Xavi a une nouvelle cible pour remplacer Busquets

Après sa coupe du monde exceptionnelle, Sofyan Amrabat est devenu la cible prioritaire du Barça l’hiver dernier. Mais, en cas de non-venue, du marocain cet été, le Barça se pencherait sur une nouvelle cible bien connue du championnat espagnol, mais également de l’Argentine bien aimée d’un certain Léo Messi…

Un champion du monde dans le viseur

En effet, selon les informations de Sport, la cible de Xavi serait un champion du monde 2022, Guido Rodriguez. Le milieu de terrain du Betis Seville, au profil de récupérateur, serait ainsi pour Xavi, le remplaçant adéquat à Busquets si le dossier Amrabat peinait à se concrétiser.

Encore faudrait-il que Busquets ne soit plus un joueur du Barça cet été, lui qui est évoqué du côté de l’Arabie Saoudite, tout comme Lionel Messi décidément omniprésent. À un an de la fin de son contrat, Guido Rodriguez semble une cible abordable pour les Catalans, et devrait coûter tout au plus 40 millions d’euros.