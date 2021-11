FC Barcelone - Mercato : Xavi cible une victime de Cristiano Ronaldo estampillée OL

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Alors que le mercato hivernal approche à grand pas, le FC Barcelone et Xavi multiplient les pistes pour renforcer leur attaque et combler la possible retraite de Sergio Agüero, qui souffre de problèmes cardiaques.

Selon les informations du journal catalan Ara, le Barça, qui est passé à l'attaque pour recruter l'ailier droit espagnol de Manchester City, Ferran Torres, s'intéresserait également à l'attaquant français de Manchester United, Anthony Martial.

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Red Devils, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui joue très peu cette saison en raison notamment de l'arrivée de Cristiano Ronaldo, serait séduit par le projet blaugrana.

🔵🔴 A Manchester, Mateu Alemany també va preguntar per Anthony Martial, a qui el Barça segueix des de fa temps



💰 A banda de Ferran Torres, taxat en 70 milions, el club blaugrana es planteja altres opcions de cara al mercat d'hivern



