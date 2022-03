FC Barcelone – Mercato : Xavi confirme son rendez-vous avec Haaland !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

En milieu de semaine, l'info selon laquelle Xavi et la direction du FC Barcelone avaient rencontré Erling Haaland à Munich avait filtré. Et ce samedi, devant les médias, Xavi a eu cette réponse... « Je ne peux pas vous donner les détails. On travaille sur le présent et le futur du club. Quand les choses pourront être annoncées, on les annoncera, comme on vient de le faire pour Pablo Torre, une excellente recrue. »

Barça manager Xavi on rumours about his travel to Munich to meet with Erling Haaland: “I can't give you details… we work on the present and future of the club”. 🔴 #FCB



“When things can be announced we will announce it - as we did with Pablo Torre, who is an excellent signing”. pic.twitter.com/tetjuMjjuI