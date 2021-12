FC Barcelone - Mercato : Xavi met un nouveau coup de pression à Laporta et ouvre la porte à Haaland

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception d'Elche, pour le compte de la 18e journée de Liga, l'entraîneur du Barça, Xavi, a été interrogé sur le prochain mercato hivernal.

"On pensera aux recrues à partir du 21 décembre, désormais on pense uniquement aux deux matchs qu'il nous reste. Je suis clair sur ce que je pense et je l'ai dit au président. Ce dont nous avons besoin pour nous renforcer à court et moyen terme, ils le savent déjà. Ce que je dois faire, c'est améliorer les joueurs et l'équipe. Je n'ai rien à redire de mes joueurs, même s'il nous est difficile de rivaliser", a lâché le technicien blaugrana devant la presse avant de s'exprimer sur la rumeur Erling Haaland. "Je ne sais rien de Haaland, nous n'avons pas parlé de cette possibilité. Avoir Haaland en Liga nous intéresse tous, Tebas le premier, que ce soit au Barça ou dans d'autres équipes."

