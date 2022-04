FC Barcelone - Mercato : Xavi met un nouveau coup de pression pour éloigner Dembélé du PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Dans les montagnes russes que constituent les relations Dembélé-FC Barcelone, nous sommes actuellement sur un sommet. Ce qui signifie que les négociations ont repris pour une prolongation, après que l'ailier français ait réalisé quelques prestations de très haut niveau et exprimé son envie de continuer. Reste le plus dur, à savoir s'entendre sur les modalités d'un nouveau bail, notamment au niveau salarial. Car le FCB a fait savoir qu'il ne reverrait pas ses conditions à la hausse, en raison de sa situation financière.

Torres prêt à le séquestrer !

Mais ce qui est sûr, c'est que Xavi a pris fortement position pour une prolongation. Il l'a encore répété hier en conférence de presse avant le match de ce soir sur la pelouse de Francfort : "Le club connaît mes priorités. J'espère qu'Ousmane va rester. Je le vois motivé et heureux. Au Bernabeu, il a fait une super action dans son couloir et ça a fait 1-0. Quand il travaille bien, il peut être l'un des meilleurs du monde à son poste. Moi, je le signerai maintenant. Mais c'est un dossier du club. Notre situation financière n'est pas la meilleure de l'histoire. Mateus Alemany s'occupe des chiffres, et puis il y a Jordi, le président..."

Egalement présent lors de cette conférence de presse, Ferran Torres a déclaré qu'il était prêt à séquestrer son coéquipier pour le voir rester. L'ancien Rennais peut donc compter sur de nombreux soutiens au sein des Blaugrana. Il fut un temps, c'était plutôt l'inverse...

Xavi celebra la continuidad de Araujo y aguarda... la de ¡Dembélé! https://t.co/2P9cSwpIR9 Informa @MCTorresA #UCL — MARCA (@marca) April 6, 2022

Pour résumer L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a rappelé hier en conférence de presse combien il appréciait le changement d'attitude d'Ousmane Dembélé et combien il espérait le voir prolonger. Ferran Torres a également exprimé son souhait de le voir rester.

Raphaël Nouet

Rédacteur