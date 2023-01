FC Barcelone - Mercato : Xavi n'acceptera le départ de Memphis Depay qu'à une condition

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Tourné vers la finale de la Super Coupe d'Espagne qui pourrait être son premier titre au FC Barcelone, Xavi n'a que la gagne en tête avant de retrouver le Real Madrid, qui lui avait donné la leçon en début de saison en Liga :

« Au Barça, la victoire n'est pas négociable. Nous sommes ici pour gagner des titres, c'est notre objectif (…) Je vois Madrid très, très fort. Psychologiquement, ils ont un point d'avantage car ils ont joué plus de finales, ils ont plus d'expérience. Mais nous devons montrer notre ambition et montrer que nous avons l'envie et la faim de gagner enfin un titre (…) J'ai vraiment hâte d'y être, je suis motivé. Il nous a fallu beaucoup de temps pour en arriver là et si Ancelotti n'a pas perdu une seule finale depuis 2010, cela me motive encore plus », a-t-il martelé.

Prêt à accepter Carrasco en échange de Depay

Tépignant d'impatience d'être à dimanche soir et considérant ce match comme une « formidable opportunité » pour son équipe, Xavi était presque agacé qu'on lui parle du Mercato et du possible départ de Memphis Depay : « Je ne veux pas que quelqu'un parte. Je ne vais pas parler de noms, mais si un joueur demande à partir, je demande au club un joueur pour le remplacer ». Ce quelqu'un, ça pourrait être Yannick Carrasco, dans un nouveau chassé-croisé entre le Barça et les Colchoneros...