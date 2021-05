FC Barcelone – Mercato : Xavi ne succèdera pas à Koeman

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sacré champion du Qatar avec Al Sadd, Xavi Hernandez va rester dans son club alors que son nom était régulièrement cité parmi les possibles successeurs de Ronald Koeman au FC Barcelone.

Il a mis fin à la rumeur

« Je suis sur le point de renouveler mon contrat avec Al Sadd. Mon départ de l'équipe n'est qu'une rumeur et je suis très heureux de travailler avec ces joueurs et ce club », a confié l'ancien milieu de la Roja et du Barça sur le site officiel d'Al Sadd. Fin des spéculations, donc.