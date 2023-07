FC Barcelone - Mercato : Xavi panique et fait une demande osée à Laporta

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il y a eu une pluie de buts hier lors du match amical entre le FC Barcelone et Arsenal, et ce sont les Gunners qui se sont imposés (5-3). Un revers qui a provoqué la colère de Xavi. Selon Sport, le coach blaugrana a demandé à Joan Laporta de pouvoir se renforcer plus que prévu.

Il veut au moins deux recrues supplémentaires

Le quotidien catalan révèle que Xavi est mécontent des prestations de trois joueurs : Dest, Sergi Roberto et Alonso. Et que pour être compétitif en C1, il souhaite en priorité recruter un latéral droit plus physique et un milieu de terrain capable de tenir le ballon et de se projeter. A voir si son président l'entendra de cette oreille...

