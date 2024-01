FC Barcelone - Mercato : Xavi pense encore à un joueur de l’OM

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Xavi regretterait Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a passé six mois en Catalogne, de janvier à juin 2022. Un parcours qui s’est soldé par 13 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues. Xavi, qui appréciait particulièrement l'ancien joueur de l'ASSE, souhaitait le voir rester en Catalogne. Désormais, l'entraîneur blaugrana regretterait son départ, d'après Sport.

Le spleen de Xavi avec Aubameyang

Le secteur offensif du Barça n’est pas au meilleur de sa forme. Cinquième attaque de Liga, Xavi peu tout de même compter sur Robert Lewandowski et ses 8 buts en championnat, mais les tensions persistent entre le Polonais et Xavi. Ce dernier regretterait ainsi Pierre-Emerick Aubameyang, qui enchaînait les buts et qui était auteur d’un doublé dans le succès historique du Barça sur la pelouse du Real Madrid (4-0), durant la saison 2021-2022.

⚽️ Élu joueur du mois de décembre avec l'Olympique de Marseille en Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang manque particulièrement à son ancien coach du Barça. ⬇️ https://t.co/X1vSDuk87R — Onze Mondial (@OnzeMondial) January 17, 2024

