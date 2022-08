FC Barcelone - Mercato : Xavi déjà sur les nerfs, des joueurs dans le collimateur ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Xavi est sous tension au FC Barcelone et il le sait. « Toute la pression est pour moi, a-t-il clarifié hier en conférence de presse, à la veille du périlleux déplacement du Barça à Anoeta (22h). Nous avons bien travaillé et nous espérons avoir de bons résultats désormais. »

Malgré ce discours de façade, Xavi sait que le mercato a du mal à être bouclé et a remis un coup de pression à Joan Laporta. « C’est clair que nous devons renforcer l'équipe. Le club le sait et nous y travaillons, a-t-il poursuivi. Aubameyang ? Il y a le mercato et nous ne savons pas ce qui va se passer... Il y a des opportunités de départs et d’arrivées. »

Selon Gerard Romero, le coach du Barça serait à bout à cause de cette situation d’extrême tension et serait agacé par plusieurs joueurs de son effectif. Aucun nom n’a été dévoilé par le spécialiste du FC Barcelone mais on peut penser que les indésirables seraient dans le collimateur.