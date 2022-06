FC Barcelone - Mercato : Xavi-Piqué, le pacte secret enfin révélé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

A défaut du mercato, c'est un tout autre sujet qui a défrayé, hier, l'actualité médiatique du FC Barcelone. Et pour cause, certains médias faisaient état de la volonté de Xavi, l'entraîneur du Barça, d'indiquer le chemin de la sortie à son défenseur central, Gerard Piqué.

Compréhensible, au vu des derniers mois du joueur, pas vraiment à son aise. Et logique en raison de la volonté du club catalan de se séparer des gros salaires. Sauf que AS précise bien, ce jour, que la discussion entre Piqué et Xavi a surtout été constructive. Et que le joueur ne sera appelé que si il est à 100% et qu'il ne se préoccupe plus de ses affaires personnelles et de sa vie sentimentale (Shakira).

Bref, Xavi aurait été précis dans ses requêtes.

Benjamin Danet

Rédacteur