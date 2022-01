FC Barcelone - Mercato : Xavi pousse pour un départ à 20 M€, ses dirigeants pas d'accord

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En ces temps très difficiles au niveau financier pour le FC Barcelone, une bonne nouvelle arrive d'Angleterre : Chelsea serait prêt à mettre 20 M€ pour recruter le latéral droit Sergino Dest. Le Néerlandais de 20 ans n'est pas en odeur de sainteté du côté de Xavi, qui lui préfère pour le moment Mingueza et qui devrait même installer Dani Alves dans le couloir droit de sa défense les prochaines semaines. Le nouvel entraîneur du FCB reproche à Dest de ne pas être assez concentré sur les phases défensives et pas assez tranchant offensivement.

Récupérer 20 M€ dans l'opération serait un joli coup pour le Barça, sauf que Sport nous apprend que ce transfert ne fait pas l'unanimité en interne. En effet, les dirigeants blaugrana sont persuadés que Sergino Dest est une future pépite, qui a certes des défauts à l'heure actuelle mais qui pourrait devenir un très grand quand il les aura gommées.

