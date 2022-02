FC Barcelone - Mercato : Xavi prêt à faire une croix sur un chèque de 80 M€

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Il y a deux mois, Frenkie De Jong faisait partie de la charrette de joueurs invitée au départ cet été. Le milieu de terrain néerlandais était d'autant plus poussé vers la sortie qu'il représentait l'une des meilleures valeurs marchandes de l'effectif barcelonais. Mais aujourd'hui, tout a changé. Xavi, qui s'était fait une mauvaise impression lors de ses premières semaines d'entraînement, a totalement changé d'avis, selon El Mundo Deportivo.

La belle rentré de De Jong à Alavès, où il a inscrit le but de la victoire à la dernière minute (1-0), a provoqué un déclic, semble-t-il. Contre l'Atlético Madrid (4-2), il a été très en vue, retrouvant son influence de ses années amstellodamoises. Il serait plus épanoui dans le jeu prôné par Xavi, qui ressemble forcément à celui de l'Ajax. Et ainsi, l'entraîneur du FCB serait aujourd'hui convaincu de faire l'économie d'un départ à 80 M€...

