FC Barcelone - Mercato : Xavi relance un joueur des Bleus, les Girondins se frottent les mains

La défense centrale du FC Barcelone sera un chantier majeur la saison prochaine. Déjà bancale, l’arrière-garde du Barça a appris que Gerard Piqué pourrait raccrocher les crampons cet été et sera donc encore plus dégarnie avec les départs possibles de Samuel Umiti et Clément Lenglet au mercato d'été.

Pour compenser ces pertes, Xavi penserait à un certain Jules Koundé (23 ans). Malgré l’obsession de Joan Laporta avec Erling Haaland, Sport affirme que l’entraîneur blaugrana veut donner sa priorité à l’arrivée de l’ancien crack des Girondins de Bordeaux, qui ont dealé un juteux pourcentage à la revente lors de son départ en juillet 2019.

En plus d’un état d’esprit sain, l’international tricolore a l’avantage de jouer dans l’axe mais aussi au poste de latéral droit. Le journal catalan rappelle que Koundé faisait partie des premières pistes lancées par Xavi à son arrivée sur le banc du Barça. Le dossier semble compliqué puisque le Séville FC a fixé sa clause libératoire à 80 millions d’euros et que Chelsea le cible depuis des mois.

