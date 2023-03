FC Barcelone - Mercato : Xavi a recalé un Bleu et rêve de deux stars de Premier League

Il y a deux jours, nous avons relayé l'information de Sport, qui assurait que l'élu de Xavi pour le poste de latéral droit était l'Argentin Juan Foyth (Villarreal). Mais les dirigeants blaugranas auraient fait savoir à leur entraîneur que les caisses étaient toujours désespérément vides et qu'ils ne négocieraient pas avec le Sous-Marin Jaune pour son défenseur. Ce vendredi, Marca pousse plus loin l'analyse : le FCB n'aurait aucunement l'intention de dépenser de l'argent pour ce poste, lui qui aura de toute façon bien du mal à recruter cet été.

Le quotidien sportif madrilène affirme que pour la saison prochaine, Xavi devra faire avec les joueurs qu'il a actuellement sous ses ordres pour le poste de latéral droit. Soit Jules Koundé la plupart du temps, Ronald Araujo quand Vinicius Jr est en face et Sergi Roberto pour dépanner. Pas de Juan Foyth, ni de Benjamin Pavard, un temps annoncé dans le viseur catalan. En fin de contrat en 2024 avec le Bayern Munich, le Français sera vendu cet été s'il n'a pas prolongé d'ici là. Mais vu son bon début d'année, la tendance était davantage à une prolongation ces derniers temps. A moins que l'arrivée de Thomas Tuchel ne change les plans. En tout cas, l'auteur du but victorieux des Bleus en Irlande (1-0) lundi ne devrait pas prendre la route de Barcelone à l'intersaison...

Ce qui pourrait être le cas de deux stars de Premier League. Selon Sport, Mohamed Salah (Liverpool, 30 ans) et Heung-min Son (Tottenham, 30 ans) sont dans les radars du Barça pour cet été. L'attaquant colombien des Reds Luis Diaz (26 ans) est également pisté dans le domaine offensif.

