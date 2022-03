FC Barcelone - Mercato : Xavi révèle ce qu'il a dit à Haaland pour le convaincre de signer au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Xavi s'est présenté ce mercredi en conférence de presse à la veille du huitième de finale aller de la Ligue Europa contre Galatasaray. L'entraîneur du FC Barcelone a notamment été interrogé sur sa rencontre avec Erling Haaland à Munich.

"Vous confirmez que j'ai rencontré Haaland. Je ne le savais pas. C'est toujours un bon moment pour venir au Barça, pour n'importe quel footballeur. Il n'y a pas un footballeur qui a dit non au Barça depuis que je suis ici. Le joueur qu'on veut signer ici, on lui parle de notre façon de jouer, de s'entraîner. On lui fait savoir que c'est le meilleur club, que la ville est magnifique. J'essaie de les convaincre que venir au Barça est une opportunité en or", a répondu le coach blaugrana.

⚡️ 𝙓𝘼𝙑𝙄 𝙇𝙄𝙑𝙀 ⚡️

Barça manager Xavi Hernández speaks to the media ahead of Thursday’s #BarçaGalatasaray in the @EuropaLeague



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/zulEIuKrhU — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 9, 2022