FC Barcelone - Mercato : Xavi se fait calmer sur l'enveloppe pour se renforcer

Nul doute que Joan Laporta n'a pas promis monts et merveilles à Xavi pour renforcer l'équipe cet hiver. Mais tout de même… La presse catalane parlait initialement de 20 M€ pour recruter un grand nom offensif. Finalement, selon ESPN, elle serait deux fois moins élevée ! Et c'est vrai que cela correspondrait davantage à la situation financière catastrophique du géant espagnol.

Pour cet hiver, la fin du prêt de Luuk De Jong est programmée. Le Néerlandais, volonté de Ronald Koeman, retournera donc au FC Séville. Dans le sens des arrivées, le FCB ne devrait pouvoir bénéficier que d'un prêt. Les noms de Raheem Sterling (Manchester City), Edinson Cavani (Manchester United) ou Timo Werner (Chelsea) ont notamment circulé…

Le FC Barcelone aura 10 M€ pour recruter en janvier

L'enveloppe du FC Barcelone pour se renforcer cet hiver sera de 10 M€ et non de 20 M€, comme annoncé initialement ! Les Blaugranas sont en grande difficulté financière et ils ne peuvent se permettre de gros transfert en janvier.