FC Barcelone - Mercato : Xavi tente Dybala, Kamara (OM) laisse la porte ouverte en janvier !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La situation de Boubacar Kamara (22 ans) commence à se tendre sérieusement à l’OM. Hier soir, le milieu de terrain polyvalent n’a pas fait grand-chose pour l’apaiser en n’excluant pas un départ sur ce mercato hivernal.

« C’est vrai qu’on m’envoie un peu partout tous les jours. J’ai la chance d’être bien entouré, d’avoir ma famille à mes côtés, mes amis, ma femme, mon deuxième enfant. Dès que je rentre à la maison, cela permet de lâcher prise avec le football et participer pleinement à ma vie de famille. Je dois me concentrer sur le terrain et tout donner pour aider l’équipe à son objectif, a-t-il déclaré en zone mixte. Mon contrat se termine en juin. Je ferais tout pour aider l’équipe à remplir l’objectif de la Ligue des champions si je reste. Sur ce mercato, tout est possible. »

Le FC Barcelone, qui fait partie des candidats pour Kamara au mercato, a dû être attentif à cette dernière révélation. Le club catalan n’a pas attendu hier pour se renseigner sur la situation de Paulo Dybala (28 ans), qui arrive lui aussi en fin de contrat à la Juventus Turin en juin. Selon Ekrem Konur, il s’est mis sur les rangs au même titre que Tottenham et l’Inter Milan. Les Nerazzurri lui auraient même déjà proposé un contrat de trois ans au talentueux milieu offensif argentin, un temps comparé à Lionel Messi.

🗣️Inter are keeping a close eye on Paulo Dybala's talks with Juventus.



📝The Argentine star footballer will be offered a 3-year contract by Inter if he fails to secure a deal with Juventus.



👀In addition, Tottenham and Barcelona #ForzaJuve #Inter #THFC #ForçaBarça pic.twitter.com/Kxt9pvGR8m