FC Barcelone - Mercato : Xavi va au feu pour Dembélé

Montrant une fois de plus qu'il est insensible à la pression, quelle qu'elle soit, Ousmane Dembélé va réellement attendre d'en avoir fini avec ses vacances avant de prendre une décision pour son avenir. Alors que depuis le 1er juin, il n'a plus d'employeur et donc plus de salaire ! Interpellé par un fan il y a quelques jours, l'ailier a assuré vouloir rester à Barcelone et que la piste Chelsea n'était qu'une rumeur. Soit...

Mais en attendant, il y a des clubs qui aimeraient avancer dans leur recrutement et qui sont bloqués à cause de son indécision. Comme par exemple le FC Barcelone, où les dirigeants ne sont pas d'accord sur la question Dembélé. Joan Laporta préférerait qu'il s'en aille et n'a pas l'intention de revoir à la hausse sa dernière offre de prolongation. Mais, d'après l'émission El Chiringuito, Xavi n'est pas du même avis. L'entraîneur blaugrana aurait dit à son président qu'il voulait conserver Dembélé. Sous-entendu : Laporta doit reprendre les négociations, quitte à revoir son offre à la hausse. Sera-t-il entendu ?

🚨 EXCLUSIVA @DarioMonteroG 🚨



💥 "QUIERO a DEMBÉLÉ para la próxima temporada" 💥



🔴 Las palabras de XAVI a LAPORTA, desveladas en #ChiringuitoBarcelona 🔵 pic.twitter.com/aZ1CgWp7Xy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 20, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur