FC Barcelone – Mercato : Xavi veut finaliser deux dossiers avant Bernardo Silva

Si Joan Laporta s'est mis en tête de finaliser le gros coup Bernardo Silva (Manchester City) avant la fin du Mercato, Xavi est plus terre à terre dans ses priorités au FC Barcelone. Le technicien souhaite surtout pouvoir compter sur deux latéraux supplémentaires dans les plus brefs délais : un à gauche et un à droite. Or, du fait des difficultés pour inscrire les recrues, ces dossiers patinent.

La venue de Marcos Alonso réglée avant mercredi ?

D'après Sport, le FC Barcelone s'est donné 72 heures pour boucler la venue de l'espagnol de Chelsea Marcos Alonso (31 ans). Un transfert qui est valorisé aux alentours de 8 M€. A droite, la piste finale n'est pas arrêtée. Thomas Meunier (Borussia Dortmund, 30 ans) est la priorité mais le Barça n'est pas disposé à payer plus de 10 M€ pour le Belge. Une somme qui ne conviendra pas forcément au club de la Ruhr.

Le grand flou pour le latéral droit

D'après le média Jijantes, cité par Sport, la short-list des Blaugranas comprendrait aussi le batave Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, 21 ans), le polyvalent argentin Juan Foyth (Villarreal, 24 ans) et deux joueurs de Manchester United, Diogo Dalot (23 ans) et Aaron Wan Bissaka (24 ans). Pistes auxquelles il convient d'ajointer Hector Bellerin (27 ans), proche d'être libéré par Arsenal.