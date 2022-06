FC Barcelone - Mercato : Xavi veut relancer l'un des premiers chouchous du PSG version Qatar

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Selon le journaliste espagnol Jose Alvarez sur le plateau d’El Chiringuito, le FC Barcelone serait intéressé par Adnan Januzaj et Martin Zubimendi. Les deux joueurs de la Real Sociedad seraient étudiés comme des options secondaires pour le mercato de cet été. Le Barça étudie aussi le dossier Raphinha et pourrait se pencher sur Di Maria au poste d’ailier droit, et le club n’a toujours pas officialisé l’arrivée de Franck Kessié au mileu de terrain.

Januzaj - Zubimendi : des options viables ?

L’international Belge est en fin de contrat et arriverait gratuitement de San Sebastian. L’attaquant passé par Manchester United, Sunderland et le Borussia Dortmund était autrefois le chouchou des dirigeants Qataris au PSG. Le milieu de terrain espagnol de 23 ans quant à lui est sous contrat avec le club basque jusqu’en 2025. Sa valeur a explosé ces deux dernières années et plusieurs grands clubs lui font la cour.

Éstimé à 40 millions d’euros par ses dirigeants les négociations s’annoncent plus dures pour le FC Barcelone avec Zubimendi mais le milieu défensif plaît beaucoup à Xavi. Adnan Januzaj quant à lui sera étudié si le dossier Raphinha n’aboutit pas.

Yann Noailles

Rédacteur

