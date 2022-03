FC Barcelone - Mercato : le Barça vise un coéquipier de Cristiano Ronaldo ciblé par le PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Tout proche de boucler les signatures du défenseur central de Chelsea, Andreas Christensen, du latéral droit de l'Ajax Amsterdam, Noussair Mazraoui, et du milieu de terrain ivoirien, Franck Kessié, le FC Barcelone voudrait également se renforcer en attaque lors du prochain mercato estival.

Dans cet optique, le Barça s'intéresserait à l'ailier gauche de Manchester United, Marcus Rashford. Selon les informations du Manchester Evening News, le club blaugrana aurait même déjà exprimé son intention de recruter l'international anglais, qui, préoccupé par son manque de jeu, réfléchirait à quitter les Red Devils cet été.

