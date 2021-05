FC Barcelone : Messi, Koeman, Mercato... Laporta fait des annonces fortes

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Joan Laporta a d’abord évoqué l’avenir de Ronald Koeman et les transferts à venir au mercato. « Au Barça, les saisons de transition n'existent pas. Comme nous l'avons dit à Koeman, on évaluera en fin de saison ce qui a été réalisé. Il y aura une autre réunion avec lui la semaine prochaine, lors de laquelle on annoncera des transferts. La situation économique nous imposera une cure d’austérité, mais sous mon mandat, il y aura toujours des conséquences quand l’équipe ne gagne pas », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Messi veut Barcelone, il aime le club »

On peut penser que la première recrue se nommera Sergio Agüero, qui devrait passer sa visite médicale ce dimanche à Barcelone. Au sujet de l’avenir de Lionel Messi, les discussions sont en cours. « Nous progressons pour prolonger le prolongation de Leo Messi mais il n’y a encore rien de signé. Messi veut Barcelone, il aime le club », a-t-il ajouté.

Le président du FC Barcelone a également évoqué la Super Ligue, projet dont faisait partie le club catalan avant d’être tué dans l’œuf. « Après une semaine passée avec nos avocats, nous sommes arrivés à la conclusion que nous devions restés dans le projet, a-t-il maintenu. Les grands clubs souffrent plus que les autres, nous sommes en bout de chaîne.»