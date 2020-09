FC Barcelone : Messi, Suarez, Mercato, Depay... Bartomeu sort enfin du silence !

Sur le cas Messi

« En tant que président, je n'entrerai pas en conflit avec Leo, il est notre capitaine et notre leader. Il parle sur le terrain, il s'est plongé dans le projet Koeman. C'est une question en suspens, dans laquelle ce qui doit être dit a été dit. Je ne pouvais pas permettre, ni personne, que Messi soit parti: il est le meilleur du monde et nous voulons qu'il continue avec nous. Et pour Koeman, c'est une assurance de succès. Messi a dit que j'avais rompu ma parole ? Je n'entrerai pas en conflit avec notre capitaine. On parle de choses à la maison et on le fera, mais pas publiquement. Nous devons nous féliciter que Messi continue avec nous. »

Sur le cas Luis Suarez

« C'est un joueur du Barça et à partir de maintenant, je ne peux plus rien dire. Il est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe et a un contrat, il n'y a plus rien à dire. Si Messi a demandé sa continuité? Les conversations avec Leo sont privées et restent à la discrétion des questions internes. »

Sur la piste Memphis Depay

« Si nécessaire, le Barça dispose de ressources suffisantes. Mais avant que les joueurs n'entrent, les autres joueurs doivent partir. Nous sommes immergés dans le marché d'été, nous recherchons à finaliser les départs et quand ils seront effectifs, nous regarderons les arrivées. »