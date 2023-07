FC Barcelone : nouveau coup dur pour le Mercato du Barça !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si le FC Barcelone se démène pour dégager des liquidités et de la masse salariale afin de pouvoir inscrire tous ses joueurs en Liga et se renforcer un peu plus cet été, le club catalan prend aussi quelques « claques ». C'est notamment le cas du côté de Valence où le Barça va devoir casquer pour un vieux transfert de l'époque Bartomeu.

4 M€ pour Valence dans le dossier Neto

Si Neto (Bournemouth, 33 ans) n'est plus un joueur du FC Barcelone depuis l'été, les Blaugranas vont encore devoir payer le transfert du gardien brésilien. Selon la Cadena SER, le club Ché réclame encore 4 M€ de traites non payées pour Norberto Neto.

Alors que le FC Barcelone estimait ne rien devoir à Valence après la résiliation du contrat de Neto l'été dernier afin qu'il signe en Angleterre, un accord extrajudiciaire impose aux Catalans de payer les sommes demandées. Et 4 M€ qui s'envolent, 4...

