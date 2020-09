FC Barcelone, OL - Mercato : Depay rêve dêjà de Messi ! 

Le mercato de l’OL est-il en train de s’emballer ? Dimanche, le départ de Fernando Marçal à Wolverhampton a peut-être été le déclencheur d’une longue série. Rafael devrait en effet suivre puisqu’il est attendu aujourd’hui en Turquie pour s’engager avec Basaksehir, champion en titre.

À un an de la fin de son contrat, Memphis Depay a lui aussi de grandes chances de quitter l’OL cet été. Le capitaine lyonnais pourrait prendre la direction du FC Barcelone, où son ancien sélectionneur Ronald Koeman en a fait l’une de ses priorités. Selon L’Équipe, l’OL espère obtenir au minimum 30 M€ pour le transfert de Depay (26 ans) en Catalogne.

Depay est déjà fan de Messi

Le club catalan n’est pas encore arrivé à ces sphères mais aurait déjà bel et bien tâté le terrain. « Le Barça a initié l’opération Depay sur le souhait de Koeman, explique Francesc Aguilar. Ils veulent profiter des excellentes relations entre Bartomeu et Aulas et la situation de l’OL sans coupe d’Europe cette saison. Ils offrent 20 millions d’euros plus des bonus. »

Memphis Depay quiere venir al Barça porque está convencido de que con Ronald Koeman de técnico, tal como ha sucedido con Holanda mientras era seleccionador, brillará en Europa y con Messi a su lado, su carrera dará un gran salto cualitativo. Koeman deberá hacer sitio a Depay. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) September 6, 2020

Par ailleurs, le journaliste de Mundo Deportivo ajoute que Depay rêve d’évoluer aux côtés de Lionel Messi. « Depay veut venir au Barça parce qu’il est convaincu qu’il brillera en Europa avec Koeman sur le banc et Messi à ses côtés, poursuit-il. Sa carrière prendra un nouvel envol. Koeman doit lui trouver une place dans son projet. » Messi lui préfère Lautaro Martinez.