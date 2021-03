FC Barcelone, OL - Mercato : Depay oppose Laporte et Koeman avec l'avenir de Messi en jeu

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Maintenant qu'il a été élu, Joan Laporta dévoile petit à petit son plan de restructuration du FC Barcelone. Sa priorité, il l'a annoncé lors de sa campagne, est de conserver Lionel Messi, en fin de contrat en juin. Pour cela, il lui faut bâtir une équipe compétitive dès la saison prochaine en Champions League. Pas une mince affaire quand on sait que les caisses du club sont vides et que le déficit avoisinerait le milliard d'euros… Et surtout, le plus gros problème, c'est que son entraîneur, Ronald Koeman, n'est pas d'accord avec sa politique de recrutement !

Laporta veut un ami de Messi, Koeman veut Depay

Le technicien néerlandais ne trouve rien à redire sur Erling Haaland, priorité de Laporta pour renforcer l'équipe. Par contre, il ne partage absolument pas l'idée de faire venir le Kun Agüero, en fin de contrat à Manchester City et qui est un ami proche de Lionel Messi. Laporta veut attirer l'ancien de l'Atlético Madrid uniquement pour convaincre La Pulga de rester.

Pour Koeman, ce serait une perte de temps et d'argent (car son salaire est conséquent), à l'heure où le Barça tente de rajeunir son effectif. L'idée du technicien, ce serait plutôt d'attirer un profil à la Memphis Depay, son idée fixe depuis son arrivée au FCB l'été dernier. En fin de contrat à l'OL en juin, le milieu offensif sera lui aussi gratuit, il coûtera moins cher en salaire et il est plus jeune (27 ans contre 32 ans). Pour Koeman, il n'y a aucun doute à avoir le concernant. Mais Laporta ne partage pas cet avis et de cette première tension pourrait naître une bonne raison pour Messi d'aller voir ailleurs…