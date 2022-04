FC Barcelone, OL - Mercato : trois nouveaux grands clubs anglais s'intéressent à Depay

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Malchanceux au possible, Memphis Depay vient de se blesser de nouveau, lui qui a eu la douleur de manquer le début de l'ère Xavi à l'automne alors qu'il avait porté l'équipe sur ses épaules lors des premiers mois. Peut-être trop motivé à l'idée de refaire son trou dans le onze de départ blaugrana, le Néerlandais va refaire un tour par l'infirmerie. Ce qui lui laissera du temps pour faire le point sur ses multiples contacts en vue de la saison prochaine.

Car si lui se verrait bien rester en Catalogne, il n'est pas certain que la réciproque soit vraie. L'OL a déjà fait acte de candidature pour le récupérer. Mais force est de constater que la concurrence risque d'être trop importante pour les Gones. Naples et Tottenham ont déjà fait savoir leurs intentions le concernant. Et d'après Sport, Arsenal, Everton et surtout Newcastle se sont additionnés à la liste des courtisans. Les deux premiers sont riches, le troisième extrêmement riche Sans compter que la Premier League est beaucoup plus attractive (car compétitive) que la Ligue 1...

🚨NOTICIA SPORT🚨



👀Arsenal, Everton y Tottenham han preguntado por la situación de Memphis Depay



✍️Lluís Miguelsanz https://t.co/cj2qG5N1I8 — Diario SPORT (@sport) April 6, 2022

Pour résumer Plus les semaines passent, moins l'OL ne semble avoir de chances de faire revenir Memphis Depay la saison prochaine. En effet, l'attaquant du FC Barcelone compte de nombreux courtisans en Premier League, certains très cotés.

Raphaël Nouet

Rédacteur