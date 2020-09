FC Barcelone, OL - Mercato : le Barça reçoit le pactole pour finaliser Depay

Depuis la venue de Ronald Koeman sur le banc, le FC Barcelone est très intéressé par les services de Memphis Depay. À un an du terme de son contrat, l'international néerlandais est plus que jamais sur le départ. Les discussions entre ses proches et l'OL sont au point mort. Les Rhodaniens sont prêts à accepter une offre pour éviter de céder le meneur de jeu gratuitement en juin prochain.

Semedo, la pièce manquante pour finaliser Depay ?

Pour l'heure, selon Jean-Michel Aulas, le Barça n'a pas les moyens d'acheter Memphis Depay. En effet, le club Culé souffrirait de la crise économique causée par la pandémie de Covid-19. Le boss de l'OL attend une offre de 30 millions d'euros pour céder l'ex-élément de Manchester United. L'intéressé verrait d'un bon oeil de rejoindre le Camp Nou pour participer à la Ligue des Champions et retrouver une des plus grandes cylindrées européennes.

Cependant, une rentrée d'argent frais se rapproche pour les Blaugrana. Nelson Semedo a quitté le vice-champion d'Espagne pour rejoindre Wolverhampton. L'affaire a rapporté 40 millions d'euros aux Catalans. De quoi faciliter le transfuge de Memphis de l'autre côté des Pyrénées ? Les pourparlers pourraient s'intensifier entre le FC Barcelone et l'OL... Si tant est que le Néerlandais soit encore une priorité pour le Barça.