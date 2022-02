FC Barcelone, OL – Mercato : Memphis Depay a déjà une idée de sa destination cet été

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

S'il a refusé de quitter le FC Barcelone cet hiver, dans l'attente de voir comment ça allait se passer avec Xavi, Memphis Depay (27 ans) n'a pas prévu de s'acharner s'il sent qu'on ne lui fait pas confiance.

Venu au Barça pour rejoindre ce fameux « grand club » qu'il appelait de ses vœux depuis Lyon, le Néerlandais n'entend pas non plus cirer le banc des remplaçants s'il sent que la concurrence est pipée à son retour de blessure. Depay se laisse encore six mois pour réussir au Barça avant d'envisager un éventuel départ.

Selon Sport, sa destination la plus probable est la Série A italienne où plusieurs clubs ont déjà essayé de l'attirer cet hiver. En cas de départ, le FC Barcelone ne devrait pas toucher le pactole, Memphis étant en droit de partir pour une somme raisonnable étant donné tous les sacrifices qu'il a fait pour signer en Catalogne...