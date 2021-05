FC Barcelone, OL - Mercato : un accord trouvé pour Memphis Depay ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Déjà tout proche de rejoindre le FC Barcelone l'été dernier, Memphis Depay devrait être un joueur blaugrana la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique Lyonnais, l'attaquant néerlandais aurait trouvé un accord avec le Barça pour une arrivée libre cet été, selon les informations de la Rac1.

L'ancien joueur de Manchester United aurait accepté l'offre des dirigeants du FC Barcelone, avec une baisse de salaire. Chez les Culers, Memphis Depay devrait retrouver son ancien sélectionneur, Ronald Koeman.

(🌕) Memphis Depay, who wants to play for Barcelona next season, has accepted the lower economic offer that was proposed to him. @rac1 #Transfers 🇳🇱🔵🔴