FC Barcelone, OL, OM - Mercato : double coup de théâtre pour Depay !

Memphis Depay à l’OM, faut)il y croire ? Mercredi dernier, Romain Canuti a annoncé que le club phocéen voudrait recruter l'attaquant du FC Barcelone au mercato estival. Si les premiers retours n’ont pas confirmé cette piste étonnante, La Provence fait un point sur un dossier qui est finalement bel et bien réel.

Alors que le Séville FC et Chelsea pourraient être sur les rangs pour recruter l’ancien crack offensif de l’OL (28 ans), le quotidien régional a récemment informé que l’intéressé était bien une option étudiée par Pablo Longoria. Si l'espoir demeure pour les dirigeants de l’OM, les bonnes relations entre Longoria et Mateu Alemany pourraient ne pas suffire devant la puissance financière des concurrents cités.

Même un prêt serait difficilement envisageable et encore plus connaissant la position du jour. Selon Mundo Deportivo, l'ex-attaquant de l'OL voudrait aller au bout de son contrat (2023) et il l'aurait fait savoir à sa direction. Si Depay restait en Catalogne cet été, Xavi devrait même faire le nécessaire pour le prolonger.