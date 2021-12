FC Barcelone, OL, OM - Mercato : Umtiti, un nouvel accroc le rapproche de la sortie

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Il ne manquait plus que ça à Samuel Umtiti ! En plus de n'avoir joué aucune minute avec le FC Barcelone depuis le début de la saison, d'être poussé vers la sortie par ses dirigeants, le champion du monde 2018 a vu la célèbre émission espagnole El Chiringuito diffuser une vidéo peu flatteuse de lui. On le voit en effet dans sa voiture, arrêté en pleine rue par quatre supporters du Barça. Malgré les coups de klaxon, ceux-ci refusent de bouger. L'un d'eux s'amuse alors à s'assoir sur le capot.

L'ancien Lyonnais appuie alors sur l'accélérateur pour écarter les supporters, place une petite accélération, s'arrête et vient à leur rencontre. Le ton monte et on l'entend réclamer du respect à ces jeunes dont on ne sait s'ils voulaient un autographe ou se moquer de lui. Toujours est-il qu'après cet événement, la cote de Samuel Umtiti ne risque pas de remonter en Catalogne…