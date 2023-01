FC Barcelone, OL : Simeone veut le Depay de Lyon et pas celui du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Un an et demi seulement après son arrivée au FC Barcelone, Memphis Depay a officiellement quitté le club blaugrana pour rejoindre l'Atlético Madrid. Présenté ce vendredi devant la presse, l'attaquant néerlandais a livré ses premiers mots en tant que Colchonero.

"Simeone veut que je sois à mon niveau de Lyon"

"J'ai l'expérience de la Liga et j'ai déjà joué contre l'Atlético Madrid. J'étais impressionné par le nouveau stade, l'intensité et l'esprit de combattant. C'est un très grand club, avec une grande histoire", a confié Memphis Depay avant de révéler que son nouvel entraîneur, Diego Simeone, voulait qu'il retrouve son niveau de l'OL.

"J'ai déjà parlé avec Diego Simeone sur comment je me sens, il veut que je me sentes chez moi, que je m'adapte rapidement et j'ai hâte. Je le connais pour sa passion pour le club. Il veut que je sois à mon niveau de Lyon. Ce sera un défi pour moi."

Fabien Chorlet

Rédacteur