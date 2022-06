FC Barcelone, OM - Mercato : le Barça plus intéressé par Tagliafico ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Courtisé par l'Olympique de Marseille et surtout le FC Barcelone, avec qui il avait un accord, lors du mercato hivernal, Nicolas Tagliafico est finalement resté à l'Ajax Amsterdam l'hiver dernier.

"Mon idée est encore de changer de club"

Interrogé sur son vrai-faux départ au Barça, le latéral gauche argentin a révélé que le club blaugrana et l'Ajax Amsterdam n'étaient plus en contacts pour son transfert. "Il y a eu des contacts avec le Barça en janvier, on avait un accord. Ils voulaient un prêt avec option d'achat, mais l'Ajax n'était pas d'accord. Autant que je sache maintenant, il n'y a eu aucun contact. Mon idée est encore de changer de club", a déclaré Nicolas Tagliafico à la Cadena SER, laissant donc entendre que le Barça n'était plus intéressé par ces services.

👋🔝 NICOLÁS TAGLIAFICO, jugador d'@Argentina, al #QTJ!



🤝 "Para lograr objetivos es fundamental la unión del grupo. Es una de las cualidades que tenemos"



👀 "En el mercado anterior hubo interés del Barça por mí. Faltaba un acuerdo entre clubes y al final no se acabó dando" pic.twitter.com/zryq0Rr8CM — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) June 2, 2022

