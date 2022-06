FC Barcelone, OM - Mercato : le dossier Tagliafico débloqué par un joueur du Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ce mardi soir, le site de L'Equipe a consacré un article à Adrien Truffert, latéral gauche du Stade Rennais qui aurait des envies d'ailleurs. Le Belge de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2025 avec les Rouge et Noir, n'a que moyennement apprécié d'être mis en concurrence avec le Norvégien Birger Meling lors de la saison écoulée. Il veut des certitudes pour la prochaine concernant son temps de jeu, sinon il ira voir ailleurs. Hoffenheim, Everton, Leicester et West Ham sont venus aux nouvelles, lui qui rêve de Bundesliga et de Premier League, mais également l'Ajax Amsterdam.

Or, le champion des Pays-Bas est lui aussi confronté à la volonté de son latéral gauche de voguer sous d'autres cieux. Récemment, Nicolas Tagliafico a en effet déclaré qu'il voulait relever un nouveau challenge, lui qui s'était mis d'accord avec le FC Barcelone cet hiver mais n'avait pas été libéré par ses dirigeants. Les Blaugrana ne seraient plus sur le coup, mais l'OM, oui. Le dossier de l'Argentin de 29 ans sera forcément lié à celui d'Adrien Truffert.

Adrien Truffert veut y voir plus clair



Le latéral gauche international Espoirs, qui ne manque pas de courtisans, est en réflexion par rapport à sa situation et son avenir à Rennes https://t.co/mbQHN90MnL pic.twitter.com/4iU8Ilw2OH — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 7, 2022

