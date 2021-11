FC Barcelone, OM - Mercato : une occasion or pour Longoria avec Coutinho ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Dans son édition du jour, le quotidien AS explique que pour Philippe Coutinho, le "plan est arrêté". A savoir que le Brésilien ne quittera pas le FC Barcelone cet hiver. Il n'en a pas envie et tant pis si son expérience blaugrana est un désastre depuis son arrivée en janvier 2018 moyennant 120 M€ plus 40 M€ de bonus. Et tant pis aussi s'il vient de se prendre la tête avec les tauliers de l'effectif, qui n'ont pas apprécié qu'il refuse de remplacer Ansu Fati lors de la première période du match à Vigo.

Mais dans cet article, on trouve tout de même une lueur d'espoir pour les supporters de l'OM sous la forme de la volonté du Barça de s'en débarrasser au plus vite. Car non seulement Coutinho est très décevant quand il joue mais, en plus, son salaire est l'un des plus élevés de l'effectif. Cela fait donc deux bonnes raisons de l'envoyer voir ailleurs. Et c'est là que l'OM de Pablo Longoria pourrait avoir un coup à jouer en janvier sous la forme d'un prêt avec prise en charge partielle du salaire. Un deal qui pourrait arranger tout le monde…

El primer problema de Xavi 😥🔵🔴



Coutinho se niega a salir del @FCBarcelona_es ❌https://t.co/j6aWBcrJCn — AS USA (@US_diarioas) November 16, 2021