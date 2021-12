FC Barcelone, OM, OL – Mercato : nouveau rebondissement dans le dossier Umtiti

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Désireux de dégraisser son effectif et d'abaisser sa masse salariale pour accueillir quelques renforts, le FC Barcelone a érigé les cessions de Samuel Umtiti et Philippe Coutinho comme priorités de l'hiver. Deux dossiers qui ne s'annoncent pas simples.

Concernant le Champion du Monde français, dont le nom avait circulé à l'OM et à l'OL l'été dernier, les dernières rumeurs évoquaient un intérêt de Benfica, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Journaliste spécialisé dans le Mercato, Fabrizio Romano a vite douché la rumeur, assurant qu'il n'y avait aucune négociation en cours entre le Barça et les Aigles : « Son salaire reste le principal problème. Pas de discussions en cours pour le moment. Le Barça essaie de trouver une solution pour Umtiti et Coutinho en janvier et ils travaillent en ce sens ».

There are currently no negotiations between Benfica and Barcelona for Samuel Umtiti. His salary is still the main problem - no talks ongoing as of now. 🚫 #FCB @pedromsepulveda



Barça hope to find a solution for Umtiti and Coutinho in January and they’re working on it.