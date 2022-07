FC Barcelone - Mercato : deux énormes nouvelles pour le Barça !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone est en train de repasser dans une autre dimension avec ce mercato. Revenu de très loin, les Blaugranas font désormais pleuvoir les bonnes nouvelles par paires. Après un coup double monumental avec la prolongation de Dembele et la signature de Rafinha il y a quelques jours, et le recrutement libre de Kessié et Christensen la semaine dernière, Alemany et Laporta vont peut-être bientôt annoncer deux autres bonnes nouvelles aux supporters Blaugranas.

Lewandowski, ça brûle au Barça

D'après le Parisien, c'est cuit pour Lewandowski à Paris. L'attaquant polonais ne viendra pas en France mais le quotidien assure que le numéro 9 quittera bien le Bayern incessamment sous peu pour rejoindre le Barça. Les médias polonais et le quotidien anglais The Athletic affirment même qu'un accord est déjà scellé entre Catalans et Bavarois pour le transfert de Lewy.

"De Jong n'est pas obligé de partir"

Étant données les difficultés économiques du Barça, un recrutement aussi massif a laissé de marbre une bonne partie de la planète foot. Cela pourrait même devenir encore plus impressionnant puisque le président Joan Laporta a déclaré "Nous ne sommes pas obligés de vendre Frenkie, seul Xavi décidera s'il doit faire partie du voyage aux États-Unis." L'accord entre Manchester United et Barcelone était proche mais le joueur a toujours voulu restter et a donc saboté son propre transfert. Laporta voulait le vendre pour recruter mais si le club n'a finalement plus besoin de vendre le Néerlandais pour ramener Lewandowski, le FC Barcelone pourrait devenir un candidat très sérieux à l'Europe, un an après s'être fait sortir en poules de Ligue des Champions.